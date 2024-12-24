В Молдавии поставили памятник воевавшим за нацистов румынским солдатам

В Молдавии в селе Ларгуца Кантемировского района (региона) открыли памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов в Великую Отечественную войну. Об этом написал руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, памятник «кладбище румынских героев» открыли при поддержке местных властей. Они посвящены военнослужащим армии Иона Антонеску. Последний был румынским диктатором, который в союзе с Германией вторгся в СССР в 1941 году.

Памятник был открыт с воинскими почестями. Кроме того, в открытии принимали участие священнослужители Бессарабской метрополии.

«В окрестностях села Ларгуца жаркие ожесточенные бои шли в июне-июле 1941 года. Имея многократное преимущество в личном составе и технике, румыно-немецкие фашистские войска пытались разгромить советские приграничные части», — пишет Петрович.

В сентябре в соседней Одесской области Украины сообщили о сносе памятника русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. «Подписано распоряжение о его сносе, мы его будем сносить», — сказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.