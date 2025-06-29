В России рассказали о препятствиях для научной деятельности на Шпицбергене из-за Норвегии

Посол Корчунов: Норвегия создает препятствия для деятельности РФ на Шпицбергене

Норвегия создает препятствия для научной деятельности России на Шпицбергене, стремясь укрепить свой суверенитет над арктическим архипелагом. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов в интервью РИА Новости.

«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом [Шпицберген] таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», — объяснил он.

Вместе с тем, по словам дипломата, прагматические контакты между Россией и Норвегией по вопросам Шпицбергена сохраняются. С другой стороны, Осло присоединился к антироссийским санкциям Европейского союза, хотя и с рядом исключением, однако это противоречит Договору о Шпицбергене 1920 года, заметил Николай Корчунов.

Архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане остается под суверенитетом Норвегии, однако всем участникам договора 1920 года, которым является и Россия, предоставляется равное право на эксплуатацию естественных ресурсов территории.

Ранее Николай Корчунов рассказал об отношении норвежских властей к отправке наемников на Украину. По его словам, Осло не препятствует этому, хотя и не рекомендует своим подданным уезжать в зону конфликта.