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19:28, 30 июня 2025Ценности

42-летняя Анна Седокова похвасталась откровенным декольте на камеру

Певица Анна Седокова снялась в облегающем комбинезоне с откровенным декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде, похваставшись декольте на камеру. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница продемонстрировала фото и видео, где позировала у стены в облегающем черном комбинезоне. При этом данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким вырезом, который частично обнажал грудь певицы.

В то же время звезда надела бежевые ботинки со шнуровкой, распустила окрашенные в блонд волосы и дополнила образ солнцезащитными очками.

Ранее в июне 43-летняя певица Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини.

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