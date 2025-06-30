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23:35, 30 июня 2025Россия

Военный аналитик назвал взятие под контроль ЛНР важнейшим событием июня

Коротченко назвал взятие под контроль ЛНР важнейшим событием июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Взятие под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР) можно назвать важнейшим политическим и военным событием июня. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко, пишет ТАСС.

«Это важнейшее событие в рамках специальной военной операции и, безусловно, яркий маркер успехов российских группировок войск в зоне СВО», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что НАТО оказывает всю материально-техническую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на это, российские войска побеждают в боевых действиях.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР.

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