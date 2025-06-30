Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР

Пасечник: Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР

Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР, заявил в эфире Первого канала глава республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

Он уточнил, что ему пришел доклад об этом два дня назад. «Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, [на] 100 процентов», — подчеркнул Пасечник.

27 июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины контролируют менее 0,5 процента территории ЛНР. Это произошло «благодаря продвижению наших войск и освобождению ряда территорий в весенне-летний период», уточнил он.

