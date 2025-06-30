Банда ограбила поезд и скрылась в лесу

News9Live: В Индии бандиты остановили поезд, ограбили его и скрылись в лесу

В Индии разыскивают банду, которая остановила поезд Мумбаи — Ченнаи, ограбила пассажиров и скрылась в лесу. Об этом сообщает News9Live.

Нападение произошло около полуночи 25 июня. Преступники сумели переключить семафоры, после чего состав остановился около леса Андхра на территории штата Андхра-Прадеш. Затем бандиты ворвались в два спальных вагона и ограбили пассажиров. «Они приставили мне к горлу серп и отобрали ожерелье», — рассказала 54-летняя Радха Менон. В результате ограбления она получила легкие травмы.

При этом преступники старались не применять силу даже к тем пассажирам, которые пытались оказать сопротивления, ограничиваясь угрозами. Ограбление продлилось около получаса. После этого злоумышленники выскочили из поезда и скрылись в лесу Андхра.

По словам пострадавших, бандиты говорили на хинди и телугу — языке, распространенном в штатах Андхра-Прадеш и Телингана. Следователи предполагают, что они были местными жителями. Лишившиеся ценностей пассажиры подали многочисленные жалобы на организацию, занимающуюся охраной поездов. Полиция штата Андхра-Прадеш начала прочесывать лес в поисках банды.

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