Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:51, 30 июня 2025Из жизни

Банда ограбила поезд и скрылась в лесу

News9Live: В Индии бандиты остановили поезд, ограбили его и скрылись в лесу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В Индии разыскивают банду, которая остановила поезд МумбаиЧеннаи, ограбила пассажиров и скрылась в лесу. Об этом сообщает News9Live.

Нападение произошло около полуночи 25 июня. Преступники сумели переключить семафоры, после чего состав остановился около леса Андхра на территории штата Андхра-Прадеш. Затем бандиты ворвались в два спальных вагона и ограбили пассажиров. «Они приставили мне к горлу серп и отобрали ожерелье», — рассказала 54-летняя Радха Менон. В результате ограбления она получила легкие травмы.

При этом преступники старались не применять силу даже к тем пассажирам, которые пытались оказать сопротивления, ограничиваясь угрозами. Ограбление продлилось около получаса. После этого злоумышленники выскочили из поезда и скрылись в лесу Андхра.

Материалы по теме:
«Я б его своими руками расстрелял» Как лучшие сыщики СССР охотились на последнюю банду сталинской эпохи
«Я б его своими руками расстрелял»Как лучшие сыщики СССР охотились на последнюю банду сталинской эпохи
21 августа 2022
Банда черного капитана. Как бандит притворялся офицером ГАИ и вместе с братьями за год убил 32 человека на дорогах СССР
Банда черного капитана.Как бандит притворялся офицером ГАИ и вместе с братьями за год убил 32 человека на дорогах СССР
17 сентября 2022
«Стреляй в сердце — не порти лицо» Банда «гастролеров» совершала налеты по всему СССР. Почему ее годами не могли поймать?
«Стреляй в сердце — не порти лицо»Банда «гастролеров» совершала налеты по всему СССР. Почему ее годами не могли поймать?
27 августа 2022

По словам пострадавших, бандиты говорили на хинди и телугу — языке, распространенном в штатах Андхра-Прадеш и Телингана. Следователи предполагают, что они были местными жителями. Лишившиеся ценностей пассажиры подали многочисленные жалобы на организацию, занимающуюся охраной поездов. Полиция штата Андхра-Прадеш начала прочесывать лес в поисках банды.

Ранее сообщалось, что в Великобритании воры проделали дыру в стене бутика и украли дизайнерские сумки. Сумма ущерба составила 250 тысяч фунтов стерлингов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине казнили российских солдат и пытали заключенных за сотрудничество с Москвой. В ООН раскрыли подробности

    Отпуск в трех российских регионах стал дешевле

    Мария Погребняк назвала причину резкого похудения

    Военный грузовик с тактическим знаком попал в смертельное лобовое ДТП под Москвой

    Сирия подпишет соглашения о мире с Израилем

    Трамп задумал смягчить санкции

    Пассажиры переполненного поезда занялись сексом на глазах у попутчиков

    «Роскосмос» показал накрывший Москву циклон со спутников

    Конец июня в Москве стал самым холодным в истории

    Названы два убивающих здоровье продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости