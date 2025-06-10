Воры проделали дыру в стене бутика и украли дизайнерские сумки на 26 миллионов рублей

В Британии воры украли сумки на 26 млн рублей, просверлив дыру в стене бутика

Воры проникли в бутик в Великобритании через дымоход и проделали дыру в стене, чтобы украсть дизайнерские сумки. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Престбери, графство Чешир, который считается одним из самых престижных мест в стране. Трое мужчин пробрались ночью в соседнее заброшенное здание и за час просверлили проход в бутик Dress Cheshire площадью метр на полметра. Владелица бутика Кристин Колбер заявила, что потеряла товаров на четверть миллиона фунтов (26,5 миллиона рублей).

«Это была тщательно спланированная профессиональная кража», — заявила Колбер. Полиция Чешира прибыла через несколько минут после срабатывания сигнализации, но преступникам удалось скрыться с добычей. Местные жители выражают поддержку предпринимательнице, отмечая, что главное — никто из сотрудников не пострадал.

Расследование продолжается, правоохранители изучают записи камер наблюдения и ищут свидетелей.

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