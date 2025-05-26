Престарелые бандиты отняли у связанной Ким Кардашьян миллионы евро и избежали тюрьмы

Французские бандиты, ограбившие Ким Кардашьян, избежали тюрьмы

Во Франции завершился суд над престарелыми бандитами, которые ограбили американскую телезвезду Ким Кардашьян. Как сообщает CNN, все они избегут тюрьмы.

В октябре 2016 года вооруженные грабители ворвались в номер, который Кардашьян снимала в Париже. Они связали ее и отняли драгоценности на сумму около 10 миллионов евро. Найти похищенное не удалось до сих пор.

По версии следствия, главарем был 68-летний Омар Айт Кедаш по кличке Старый Омар. Кроме него, в налете участвовали еще 11 стариков с криминальным прошлым. Одного из них уже нет в живых, еще один, 80-летний Пьер Буинер, не участвовал в судебном процессе из-за болезни Альцгеймера.

Восьмерых грабителей признали виновными и приговорили к различным тюремным срокам, частично замененными условным заключением. В частности, Кедашу дали восемь лет лишения свободы, в том числе пять лет условно. Поскольку в срок засчитывается время, проведенное за решеткой во время следствия, и он, и его пособники останутся на свободе.

Еще двоих подсудимых оправдали, однако одному из них придется выплатить пострадавшим пять тысяч евро (около 450 тысяч рублей). Часть денег получат Кардашьян и портье гостиницы, где она жила.

Ранее подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян признались, что переплавили и продали почти все украденные у нее драгоценности. Кедаш рассказал, что после они ездили в бельгийский город Антверпен, чтобы продать добычу на подпольном рынке драгоценностей.