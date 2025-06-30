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16:37, 30 июня 2025Культура

Безрукова призвали выступить в Крыму вместо Баку

Глава ФПБК Бородин призвал актера Безрукова выступить в Крыму вместо Баку
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал российского актера Сергея Безрукова выступить в Крыму вместо Баку. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Артист объявил гастроли со спектаклем «Хулиган. Исповедь». «Сергей, какой Баку? Езжайте лучше в Крым или Курск, поддержите наших граждан в связи с СВО, вы там больше нужны», — заявил Бородин.

Ранее стало известно, что в Азербайджане до конца года отменили концерты российских артистов. Так, в стране должны были состояться концерты Басты, Леонида Агутина и Анжелики Варум.

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