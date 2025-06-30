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15:43, 30 июня 2025Культура

В Азербайджане отменили концерты российских артистов

В Азербайджане отменили концерты Басты, Агутина и Варум
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Азербайджане до конца года отменили концерты российских артистов. Об этом пишет издание «Страсти» со ссылкой на сайт билетов iTicket.

Так, в стране должны были состояться концерты рэпера Басты, певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум. «Также планировался показ спектаклей "Щелкунчик", "Дюймовочка", "Мастер и Маргарита" и концерты российских стендап-комиков», — говорится в материале.

Уточняется, что зрители могут вернуть средства за купленные билеты в пунктах продаж или онлайн.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России.

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