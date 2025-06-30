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07:40, 30 июня 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ рассказал об усилении России из-за действий НАТО

Аналитик Макговерн: НАТО способствует усилению курса России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

НАТО способствует усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в интервью газете Berliner Zeitung.

«Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году», — отметил он.

По словам эксперта, страны альянса своими провокациями доказали Москве, что они отвергли принципы международного права, и готовы пойти на все. И это является одним из величайших парадоксов.

Россия сегодня намного мощнее, чем в 2022 году. Армия обновлена и проверена на боевую пригодность, отметил Макговерн.

В свою очередь, издание MWM ранее написало, что вероятность того, что Украина сможет ослабить противовоздушную оборону (ПВО) России, крайне мала. Как объяснили эксперты, способность Кмева ослабить ПВО РФ была ограничена значительным успехом, которого добились российские системы радиоэлектронной борьбы против высокоточного оружия.

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