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11:39, 30 июня 2025Экономика

«Электросети Армении» собрались искать защиты от национализации за пределами страны

«Электросети Армении» назвали законопроект о национализации компании неграмотным
Дмитрий Воронин

Фото: KrimKate / Shutterstock / Fotodom

Законопроект о национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего арестованному в Ереване бизнесмену Самвелу Карапетяну, который имеет гражданство РФ, является «совершенно неграмотным», в связи с чем компания обратится в международные структуры. Об этом заявил врио гендиректора ЗАО «Электрические сети Армении» Давид Казинян, слова цитирует ТАСС.

Искать защиты за пределами страны «Электросетям» предстоит на фоне развивающегося конфликта между властями страны и оппозиционными представителями политической и бизнес-элиты, а также Армянской апостольской церкви. Премьер-министр Армении Никол Пашинян незадолго до ареста Карапетяна публично назвал предпринимателя мошенником и пригрозил забрать у него компанию, сопроводив заявление словами «надеюсь, вкус государства останется у вас во рту».

В «Электросетях Армении» после этого сказали, что их не проинформировали о том, из-за какого ущерба глава правительства обещает быстро национализировать предприятие.

Казинян 30 июня подчеркнул, что в ЗАО готовятся защищать свои права, несмотря на то что, по его словам, с компанией «ведется борьба без правил». «Все готово для борьбы, для защиты наших законных интересов мы не сидим сложа руки», — поделился он.

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