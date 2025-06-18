Калужский губернатор ответил на заявление Пашиняна о вымышленной деревне

Шапша в ответ на слова Пашиняна рассказал о промпроизводстве в Калужской области

Объем промышленного производства в Калужской области почти вдвое превышает такой же показатель во всей Армении. Заочный ответ губернатора российского региона Владислава Шапши на слова возглавляющего правительство в Ереване Никола Пашиняна о как оказалось вымышленной «деревне в Калуге» приводит RT.

«Вы знаете, в Калужской области много деревень. В одной из них, например в деревне Добрино, расположена одна из площадок особой экономической зоны», — сказал также Шапша.

До этого Пашинян обратился к главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну, к которому 17 июня пришли с обысками. «Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту», — заявил армянский премьер. Также он пообещал национализировать принадлежащие имеющему российское гражданство бизнесмену «Электрические сети Армении» и «деактивировать» оппонента, которого назвал «мошенником». Местные силовики пришли к Карапетяну спустя несколько часов после того, как тот выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с Пашиняном.

Что касается упомянутой армянским высокопоставленным политиком деревни, то, как выяснил портал Kaluga 24, населенного пункта с таким названием в Калуге или Калужской области не существует, хотя Карапетян и начинал в регионе свою бизнес-карьеру.