Гревших ноги у Вечного огня россиян отправили в колонию

В Ставропольском крае осудили мужчин, гревших ноги у Вечного огня

В Ставропольском крае осудили мужчин, гревших ноги у Вечного огня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигуранты признаны виновными по статье 354.1 («Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц») УК РФ.

Как установил суд, в станице Курской двое мужчин из соседнего региона грели ноги у мемориала «Вечный огонь» на территории памятника советским солдатам гражданской и Великой Отечественной войн. Таким образом они оскорбили память защитников Отечества. После происшествия фигуранты скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

Следователи СК и сотрудники МВД установили их местонахождение и задержали. Мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил их к 2,5 года колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что российский подросток-нацист разорвал копию Знамени Победы и попался.