Иностранцы приехали в Россию и раскрыли секрет крепкого духа русских людей

Иностранцы приехали в Суздаль, искупались в ледяной воде и поняли секрет русских

Иностранные авторы канала Discover Connection в конце прошлого года решили посетить Россию и понять, правда ли, что пишут о стране в зарубежных СМИ. На их поездку обратил внимание телеканал «Царьград».

Несмотря на то, что изначально иностранцы боялись осуществить задуманное, все же они направились в российскую столицу, а оттуда — в Суздаль.

«Все, что вы слышите сегодня про Россию, подается в негативном ключе. Мы даже не были уверены, стоит ли нам туда ехать. Но мы верим, что везде можно найти хорошее», — признавались они.

Там они встретили местную жительницу, которая владела иностранным языком и смогла легко коммуницировать с гостями. Так, она предложила искупаться в ледяной воде. «Мне было ужасно холодно в воде, теперь я понимаю, почему русские такие крепкие люди!» — признался один из них.

Также они отправились в поездку по бездорожью со своим знакомым, также иностранцем, который переехал в Россию, и водителем Алексеем. В какой-то момент их машина застряла, однако водитель не терял оптимизма и с его лица не сходила улыбка. Это поразило иностранных гостей.

«Время, проведенное тут, прошло прекрасно. Нам понравились все люди, с которыми мы успели пообщаться, и это однозначно отличается от того, что нам рассказывают в новостях», — подытожили авторы канала Discover Connection, добавив также, что во время поездки смогли попробовать блины, которые им очень понравились.

Ранее сообщалось, что туристы приехали из Индии в Россию за православными ценностями. Протоиерей познакомил гостей с церковью в Кургане, а также рассказал о ее истории, иконах и святынях.

