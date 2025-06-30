Иран ответил на обвинения США в желании ликвидировать главу МАГАТЭ

Постпред Ирана при ООН отверг обвинения США в планах ликвидировать главу МАГАТЭ

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения со стороны США в желании и планах ликвидировать главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом дипломат заявил интервью CBS News.

«Нет никакой угрозы в отношении генерального директора МАГАТЭ», — ответил он на просьбу прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что призывы в Иране к аресту и покушению на Гросси «неприемлемы и должны быть осуждены».

Иравани заявил, что Иран будет критиковать МАГАТЭ, но предположил, что любая угроза будет исходить от отдельных лиц и не будет отражать общее мнение правительства. Он также заверил, что инспекторы агентства в безопасности, но они не могут возобновить свою работу.

Ранее Иран решил больше не допускать генерального директора МАГАТЭ к своим ядерным объектам. Решение правительства также распространяется на видеонаблюдение, которое ранее производилось на объектах, на которых агентство вело мониторинг.