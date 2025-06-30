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16:25, 30 июня 2025Мир

Иран выразил протест послу Украины

МИД Ирана выразил протест послу Украины за поддержку агрессии против страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: sipo. Ministry of Foreign Affairs / Wikimedia

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Украины и выразило ему протест в связи с поддержкой Киевом агрессии против исламской республики. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«В знак протеста против необоснованных высказываний некоторых украинских официальных лиц относительно сионистского режима и агрессии США против Ирана временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван [в МИД], где ему был передан решительный протест нашей страны по этому поводу», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению иранского МИД, украинские чиновники, выразив поддержку Израилю, проигнорировали международно-правовые обязательства Киева относительно уважения принципов и целей Устава ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал удары США по Ирану, охарактеризовав при этом отношения Киева и Тегерана как сложные. Он также посетовал на то, что обострившийся конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание стран Запада от поддержки Украины.

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