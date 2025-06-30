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19:30, 30 июня 2025Экономика

Известный продюсер решил избавиться от жилья в России

Виктор Дробыш выставил на продажу дом в Подмосковье за 1,4 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Композитор Виктор Дробыш выставил на продажу дом в Подмосковье за 18 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные брокера объекта, консалтинговой компании NF Group.

Дом с двумя уровнями и цокольным этажом находится на Новорижском шоссе в девяти километрах от МКАД. Площадь жилья составляет две тысячи квадратных метров, внутри есть семь спален и 12 санузлов. Их дополняют винный погреб, чемоданная, кладовые, гардеробные, косметологический кабинет, студия звукозаписи, тренажерный зал, игровая комната, СПА-зона с сауной, хаммамом, массажным кабинетом и купелью. Примечательные детали интерьера включают лестницу с балясинами из хрусталя ручной работы итальянских мастеров, а также хрустальные люстры и антикварный камин в просторной гостиной.

Площадь участка, на котором расположен дом, составляет 41 сотку. Помимо жилого здания, на нем есть терраса с зоной барбекю, футбольное поле и спортивная площадка. На въезде имеются фонтан, парковка на шесть автомобилей, гараж на три машино-места с квартирой для персонала на втором этаже.

Ранее актриса Анна Хилькевич заявила, что собирается продать недавно построенный дом. Жилье оказалось слишком тесным для семьи артистки.

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