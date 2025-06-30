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14:16, 30 июня 2025Экономика

Россияне разных поколений рассказали о накоплениях на квартиру

Миллениалы чаще других откладывают деньги на квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Представители поколения миллениалов чаще других откладывают деньги на покупку квартиры. Как россияне предпочитают копить на собственное жилье, выяснили в группе «Плюс» и «Самолет банке». Результаты исследования публикует Frank Media.

Регулярно на покупку жилплощади среди миллениалов откладывают 58 процентов опрошенных. Хранить средства они предпочитают на целевых вкладах. Как показывает статистика, это накопления в размере 52 тысяч рублей ежемесячно. Такую стратегию респонденты считают наиболее сбалансированной — она не вынуждает жертвовать повседневными нуждами и отказываться от приятных мелочей.

Среди поколения «Х» в свою очередь целевыми вкладами пользуются лишь 25 процентов участников исследования. Правда, их ежемесячный вклад в покупку жилья больше, чем у миллениалов — он составляет около 70 тысяч рублей. Накоплениями с целью приобрести свое жилье озадачено только 13 процентов зумеров. Те, кто все же откладывает на квартиру, каждый месяц оставляет на это по 61 тысяче рублей. Однако многие представители этого поколения в итоге периодически тратят отложенные деньги на посторонние покупки, отодвигая приобретение жилья на потом.

Ранее аналитики выяснили, как зумеры представляют комфортное жилье. Первостепенную важность для них имеет безопасность района и транспортная доступность. Главными атрибутами уютной квартиры, по мнению молодежи, является мебель и бытовая техника.

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