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20:43, 25 июня 2025Экономика

Зумеры описали свое видение комфортного жилья

STARWIND: 72 % зумеров не представляют комфорта без мелкой бытовой техники
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Безопасный район с хорошей транспортной доступностью является неотъемлемым атрибутом комфортного жилья для зумеров — об этом заявили 77 процентов опрошенных. Что учитывает молодое поколение при выборе жилья, выяснили аналитики бренда бытовой техники STARWIND. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Без парка, кафе и магазинов поблизости комфортную квартиру не мыслят 68 процентов опрошенных. Удобную парковку называют 28 процентов респондентов, а спортзал и коворкинг — 20 процентов. Сама жилплощадь, по мнению 72 процентов участников опроса, должна прежде всего быть чистой. Размер квартиры важен для 60 процентов зумеров, а качественный ремонт — для 52 процентов. Главными нарушителями уюта они называют плохую звукоизоляцию, неприемлемый вид из окна и изношенные коммуникации.

Главными атрибутами комфортного жилья, по мнению молодежи, является мебель и бытовая техника — за эти варианты ответа проголосовало 87 и 72 процента соответственно. Обязательными для жизни в комфорте зумеры считают утюг или отпариватель (77 процента голосов), пылесос (72 процента), электрочайник (65 процентов) и микроволновку (62 процента). Техника для готовки в то же время теряет популярность: блендер в первую очередь покупает треть опрошенных, кофеварку — 22 процента, мультиварку — 15 процентов, посудомоечную машину — 23 процента. Такую тенденцию эксперты оправдывают широким развитием сервисов доставки, благодаря чему требуемый функционал бытовой техники сузился до разогрева готовой еды.

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Хорошую посуду упомянули 78 процентов информантов. Наличие Wi-Fi и стабильного интернета обязательно для 82 процентов участников исследования. Важен для многих и микроклимат: 52 процента респондентов признались, что готовы купить квартиру, только если к ней подведено индивидуальное отопление (бойлер или газовый котел). Кондиционер имеет первостепенное значение для 53 процентов зумеров. Как оказалось, многие представители поколения Z не представляют уюта без определенных аксессуаров и текстиля — об этом рассказали 58 процентов молодых россиян.

Инвестировать в домашний комфорт больше 100 тысяч рублей готовы 38 процентов зумеров. Вкладываться в обустройство квартиры главным образом молодежь останавливают принципы — 57 процентов опрошенных заявили, что придерживаются разумного потребления. Для 37 процентов респондентов основной причиной является отказ от лишнего хлама, еще для 35 процентов — отсутствие мест для хранения.

Ранее стало известно, как россияне относятся к проживанию вместе с родителями. Как выяснилось, чаще всего на это соглашаются зумеры. Дискомфорт по этому поводу испытывают только 39 процентов опрошенных из данной возрастной категории.

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