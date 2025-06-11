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05:01, 11 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Раскрыто отношение россиян к жизни в одной квартире с родителями

Исследование Level Group: Зумеры готовы жить вместе с родителями чаще других
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Зумеры готовы жить в одной квартире с родителями заметно чаще, чем представители других возрастных категорий, рассказали «Ленте.ру» исследователи Level Group. Там также выяснили, что оптимальной для совместного проживания большинство считает квартиру площадью 150-200 квадратных метров.

«14 процентов опрошенных готовы жить в одной квартире с родителями, если у каждого будет личное пространство, а 47 — категорически против такого формата и считают, что лучше жить отдельно. 6 процентов при этом хотели бы жить вместе, но отмечают, что родители на это не согласны, — выяснили аналитики. — Чаще всего о неготовности совместного проживания говорят респонденты в возрасте от 39 до 45 лет (58 процентов) и от 29 до 38 лет (43%). А вот среди молодых россиян в возрасте от 18 до 28 таких меньше всего: только 39 процентов говорят о дискомфорте при совместной жизни с родителями».

Если совместное проживание неизбежно, то, по словам исследователей, 34 процента опрошенных хотели бы жить в квартире площадью не менее 150-200 квадратных метров. А каждый десятый россиянин, как выяснилось, не согласился бы жить вместе с родителями, если жилплощадь окажется меньше 200 квадратов.

«Почти половина респондентов, 47 процентов, уверены, что даже просторная квартира не заменит отдельного жилья. Это говорит о том, что запрос на совместное проживания с родителями в России пока только формируется — люди готовы жить вместе, но только при идеальных условиях», — заключил руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат.

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