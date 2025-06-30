Лесники Бурятии спасли придавленного деревом изюбря

В Бурятии лесники спасли изюбря, которого придавило упавшим деревом

В Бурятии лесники спасли изюбря, которого придавило упавшим деревом. Об этом сообщает Arigus NV.

Инцидент произошел в местности Хаим, где сотрудники Кикинского лесхоза занимались тушением лесного пожара. Во время борьбы с огнем они обнаружили изюбря, придавленного деревом. Лесники освободили зверя.

По словам очевидцев, после освобождения животное некоторое время находилось рядом со спасателями, словно благодаря их. Животное даже удалось заснять на видео.

Пожар в районе был обнаружен 25 июня, и к настоящему моменту его удалось локализовать. В лесхозе отметили, что подобные экстремальные ситуации с дикими зверями встречаются нечасто, но всегда требуют особого внимания и оперативного реагирования.

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