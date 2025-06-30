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19:39, 30 июня 2025Экономика

Москвичам назвали дату возвращения тепла

Синоптик Шувалов: Теплая погода вернется в Москву и область ко 2 июля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Теплая погода придет в Москву и область к среде, 2 июля. Дату возвращения комфортных температур назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет «Газета.ru».

«Рассосется циклон только в конце недели, уже когда он будет располагаться чуть-чуть с центром восточнее Кирова», — отметил синоптик. Шувалов пояснил, что давление в центре циклона существенно вырастет, и он заполнится — тогда начнет расти и атмосферное давление.

До вторника включительно вероятны сильные осадки на востоке Центрального ФО — в Костромской, Ивановской и Владимирской областях. Не исключено, что пройдут дожди и в среду. «А вот на западе (Смоленск, Брянск, Тверь) уже в среду будет улучшение погоды, прекращение осадков и потепление до 20 градусов», — добавил Шувалов.

В Москве в среду, 2 июля, воздух тоже прогреется до плюс 20 градусов. В четверг и пятницу потеплеет до плюс 23-25 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что конец июня в Москве стал самым холодным за всю историю наблюдений. Температура воздуха в понедельник, 30 июня, не превысила 12,6 градуса.

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