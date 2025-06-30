Конец июня в Москве стал самым холодным в истории

Синоптик Тишковец: 30 июня в Москве стало самым холодным в истории наблюдений

Понедельник, 30 июня, в Москве стал самым холодным концом первого летнего месяца за всю историю наблюдений метеостанции ВДНХ. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

«К 15 часам термометр показал всего плюс 12,6 градуса. Побиты антирекорды 1962 и 1976 годов, когда в этот день было плюс 14 и плюс 14,7, соответственно», — уточнил синоптик.

Тишковец добавил, что в этот день в столице был установлен еще один погодный рекорд — по беспрецедентно низкому атмосферному давлению. К 15 часам барометры в Москве показали 728 миллиметров ртутного столба. Так случилось из-за близости ненастного центра циклона, центр которого кружит над Костромой.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин призвал жителей столицы не считать это лето холодным. Климатолог напомнил, что пока прошел только первый месяц этого времени года, и погода еще может измениться.