Москвичей призвали не считать это лето холодным

Климатолог Кокорин: Лето в Москве пока не стоит считать холодным

Текущее лето пока рано считать холодным, заявил в разговоре с агентством «Москва» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.

Призывая москвичей не считать лето холодным, климатолог напомнил, что пока прошел только первый месяц этого времени года. Прогноз синоптиков распространяется только на несколько дней первого месяца лета — которые, правда, будут холодным. Однако это не исключает волн жары, они могут появиться до сентября.

Холодная погода летом связана с вторжениями холодного воздуха из Арктики, объяснил специалист. Арктический воздух все глубже вторгается на юг из-за глобального потепления. Этот воздух очень теплый для Арктики, но холодный для широты, на которой расположена Москва.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала возвращение тепла в столицу в четверг, 3 июля. В этот день, а также в пятницу, днем температура повысится до плюс 23-25 градусов. При этом тепло, по словам специалиста, продержится недолго.