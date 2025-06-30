Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:51, 30 июня 2025Экономика

Москвичей призвали не считать это лето холодным

Климатолог Кокорин: Лето в Москве пока не стоит считать холодным
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Текущее лето пока рано считать холодным, заявил в разговоре с агентством «Москва» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.

Призывая москвичей не считать лето холодным, климатолог напомнил, что пока прошел только первый месяц этого времени года. Прогноз синоптиков распространяется только на несколько дней первого месяца лета — которые, правда, будут холодным. Однако это не исключает волн жары, они могут появиться до сентября.

Холодная погода летом связана с вторжениями холодного воздуха из Арктики, объяснил специалист. Арктический воздух все глубже вторгается на юг из-за глобального потепления. Этот воздух очень теплый для Арктики, но холодный для широты, на которой расположена Москва.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала возвращение тепла в столицу в четверг, 3 июля. В этот день, а также в пятницу, днем температура повысится до плюс 23-25 градусов. При этом тепло, по словам специалиста, продержится недолго.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно число казненных Украиной российских солдат

    Российский чиновник проиграл 300 тысяч рублей в казино и прижег себе гениталии утюгом

    ООН обвинила Украину в пытках за якобы сотрудничество с Россией

    Гревших ноги у Вечного огня россиян отправили в колонию

    Кадыров рассказал о посетивших свадьбу его сына Адама губернаторах и членах правительства

    Жители ЖК в Новой Москве пожаловались на плохой ремонт в новостройках

    В «Ленте.ру» сменится главный редактор

    Пилот загадочным образом исчез из залитого кровью самолета после крушения

    В России отреагировали на сообщения о задержании агентов ФСБ в Баку

    Раскрыты личности задержанных в Азербайджане российских журналистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости