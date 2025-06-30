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13:00, 30 июня 2025Бывший СССР

На Украине назвали кандидата на пост министра обороны

Нардеп Безуглая: Заместителя Умерова могут назначить министром обороны Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На должность нового министра обороны Украины вместо действующего главы Рустема Умерова собираются назначить его первого заместителя Сергея Боева. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«(...) вместо Умерова рассматривают Боева, а на главнокомандующего ВСУ — Игнатова», — назвала парламентарий кандидатов на несколько ключевых постов.

Нардеп также отметила, что если высшее военное руководство не будет изменено, то она может прейти в оппозицию.

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявил о замене премьер-министра и правительства, которая произойдет 7 июля. По его словам, представителям правящей партии «Слуга народа» рассылают сообщения о внеочередной сессии Рады. Она пройдет с 7 по 8 июля.

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