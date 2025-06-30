На Украине назвали кандидата на пост министра обороны

На должность нового министра обороны Украины вместо действующего главы Рустема Умерова собираются назначить его первого заместителя Сергея Боева. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
«(...) вместо Умерова рассматривают Боева, а на главнокомандующего ВСУ — Игнатова», — назвала парламентарий кандидатов на несколько ключевых постов.
Нардеп также отметила, что если высшее военное руководство не будет изменено, то она может прейти в оппозицию.
Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявил о замене премьер-министра и правительства, которая произойдет 7 июля. По его словам, представителям правящей партии «Слуга народа» рассылают сообщения о внеочередной сессии Рады. Она пройдет с 7 по 8 июля.