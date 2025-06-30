Названы самые часто воруемые детали машин в России

В России чаще всего воруют эмблемы, зеркала, диски и фары автомобилей

В России у автомобилей чаще всего воруют эмблемы, зеркала, диски и фары. Это следует из исследования сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace и страховой компании «Согласие», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

«В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры», — говорится в исследовании.

Там подчеркивается, что именно эти детали, по данным страховщиков, являются самыми похищаемыми в России. В общей сложности на покупку новых запчастей россияне с начала года потратили 148 миллионов рублей.

На маркетплейсах по сравнению с первым полугодием 2024 года в 110 раз выросли продажи внешних накладных элементов для BMW, в 13 раз — накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз — для автомобилей Lada. Такие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, чаще всего оказываются в центре внимания злоумышленников, заявил замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов. Он также добавил, что ОСАГО подобные случаи не покрывает, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.

По итогам января — мая 2025 года число заявленных угонов машин в России выросло в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым угоняемым автомобилем оказалась Lada. Далее в антирейтинге — Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ. Из китайских машин в числе заявляемых по каско чаще всего фигурируют Great Wall, Geely и Chery,