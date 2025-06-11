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16:53, 11 июня 2025Экономика

Названы самые угоняемые в России автомобили

Число заявленных угонов машин в России выросло в 1,3 раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам января — мая 2025 года число заявленных угонов машин в России выросло в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «АльфаСтрахования».

В топе среди самых угоняемых автомобилей оказались марки Lada, за ними идут Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ. А среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery, уточнил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов. Что касается регионов, где чаще всего крадут машины, то лидером оказались Москва и Санкт-Петербург. В списке также появились Курская, Астраханская области и Удмуртия.

Рост количества угонов обусловлен складывающейся ситуацией на автомобильном рынке. Запчастей стало значительно меньше и их необходимо как-то пополнять. Грубо говоря, если до 2022 года рынок был, то теперь его возмещают подержанными деталями с угнанных автомобилей.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов отмечал, что по итогам 2024-го самыми угоняемыми автомобилями в России стали Hyundai и Chery. По мнению эксперта, причиной угонов являются дефицит запчастей и сроки их поставок в Россию. Угон под заказ, по его словам, в основном касается некоторых корейских моделей, таких как Santa Fe и Sorento.

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