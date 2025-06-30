Орбан раскрыл отношение большинства в НАТО к конфликту с Россией

Орбан: Большинство в НАТО хочет избежать конфликта с РФ и третьей мировой войны

В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне, и этого надо избежать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.

«Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне», — сказал он.

По словам главы венгерского правительства, если Североатлантический альянс вмешается в войну на стороне Украины, то будет риск третьей мировой войны. Он отметил, что в случае вступления Украины в НАТО, альянс будет находиться в постоянном конфликте с Россией и этого нужно избегать.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возможную причину краха НАТО. Он выразил мнение, что к этому приведет катастрофическое увеличение расходов на оборону стран альянса.