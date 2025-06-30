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11:16, 30 июня 2025Мир

Лавров назвал возможную причину краха НАТО

Лавров: Катастрофическое увеличение расходов на оборону приведет к краху НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Катастрофическое увеличение расходов на оборону стран Североатлантического альянса приведет к краху НАТО. Такую возможную причину разрушения военного блока назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр иностранных дел отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, выразившего мнение, что наращивание военных расходов приведет к краху Россию.

«Россия, как сказал президент [РФ Владимир Путин] на днях, выступая в Минске после заседания Высшего Евразийского экономического совета, планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом», — подчеркнул Лавров.

Ранее Сикорский сказал, что президент России Владимир Путин идет по пути генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. По его словам, Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много средств на вооружение, а теперь РФ делает то же самое.

27 июня Путин заявил, что Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции. По словам главы государства, ведомства обсуждают такие планы.

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