Отпуск в трех российских регионах стал дешевле

Отпуск в Пензенской, Новгородской и Тульской областях стал дешевле из-за падения цен на посуточную аренду жилья. Об этом говорится в материале «Яндекс Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Эти три региона подойдут для тех, кто ищет тишину, колорит и возможность отдохнуть без лишних трат, заметили специалисты. Так, в среднем в июле одна ночь в Пензенской области обойдется в 2,7 тысячи рублей. В Новгородской области цены выше — 6,3 тысячи рублей, а в Тульской — 4,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили ретриты и программы цифрового детокса. Новые виды туризма стали более востребованы в туристическом сезоне 2025 года.