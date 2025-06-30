Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:46, 30 июня 2025Моя страна

Отпуск в трех российских регионах стал дешевле

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Отпуск в Пензенской, Новгородской и Тульской областях стал дешевле из-за падения цен на посуточную аренду жилья. Об этом говорится в материале «Яндекс Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Эти три региона подойдут для тех, кто ищет тишину, колорит и возможность отдохнуть без лишних трат, заметили специалисты. Так, в среднем в июле одна ночь в Пензенской области обойдется в 2,7 тысячи рублей. В Новгородской области цены выше — 6,3 тысячи рублей, а в Тульской — 4,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили ретриты и программы цифрового детокса. Новые виды туризма стали более востребованы в туристическом сезоне 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине казнили российских солдат и пытали заключенных за сотрудничество с Москвой. В ООН раскрыли подробности

    Ректора одного российского спортивного вуза вывели в наручниках

    Лесники Бурятии спасли придавленного деревом изюбря

    Стало известно о проблемах со здоровьем у задержанного в Баку российского журналиста

    Отпуск в трех российских регионах стал дешевле

    Мария Погребняк назвала причину резкого похудения

    Военный грузовик с тактическим знаком попал в смертельное лобовое ДТП под Москвой

    Сирия подпишет соглашения о мире с Израилем

    Трамп задумал смягчить санкции

    Пассажиры переполненного поезда занялись сексом на глазах у попутчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости