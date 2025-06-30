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19:53, 30 июня 2025Ценности

Певица Ханна снялась в откровенном образе с латексными перчатками

Певица Ханна снялась в блестящем платье и черном кружевном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном концертном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в образе, состоящем из ярко-розового блестящего платья на бретелях и черного кружевного бюстгальтера. Помимо этого, звезда надела длинные латексные перчатки и массивный крест на шею. Образ завершили объемная укладка и яркий макияж.

Ранее в июне певица Ханна снялась в оголяющем грудь топе. Певица поделилась коллажом из снимков, на которых она позировала в черном асимметричном изделии, обнажающем живот.

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