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20:46, 26 июня 2025Ценности

Певица Ханна снялась в оголяющем грудь топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

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34-летняя исполнительница поделилась коллажом из снимков, на которых она позировала в черном асимметричном топе, оголяющем грудь и живот. Помимо этого, звезде сделали объемную укладку с завитыми в крупные локоны волосами и яркий макияж. Образ дополнили массивные серьги.

Ранее в июне певица Ханна похвасталась подарком стоимостью более 6 миллионов рублей. Исполнительница поделилась, что на десятую годовщину свадьбы супруг преподнес ей сумку Hermès Birkin из кожи аллигатора.

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