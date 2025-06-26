Певица Ханна снялась в оголяющем грудь топе

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница поделилась коллажом из снимков, на которых она позировала в черном асимметричном топе, оголяющем грудь и живот. Помимо этого, звезде сделали объемную укладку с завитыми в крупные локоны волосами и яркий макияж. Образ дополнили массивные серьги.

Ранее в июне певица Ханна похвасталась подарком стоимостью более 6 миллионов рублей. Исполнительница поделилась, что на десятую годовщину свадьбы супруг преподнес ей сумку Hermès Birkin из кожи аллигатора.