Певица Ханна похвасталась подарком стоимостью более 6 миллионов рублей

Российская певица Ханна похвасталась сумкой Hermès Birkin за 6,3 миллиона рублей

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась роскошным подарком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница поделилась, что на десятую годовщину свадьбы супруг преподнес ей сумку Hermès Birkin из кожи аллигатора с золотой фурнитурой.

Стоимость данного изделия на платформе для ресейла дизайнерских вещей Sotheby составила 80 650 долларов (более шести миллионов рублей). Помимо этого, звезда была окружена сотнями алых роз.

В мае певица Ханна похвасталась часами за сотни тысяч рублей. Исполнительница разместила кадры, на которых продемонстрировала аксессуар бренда Bvlgari.