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13:57, 16 мая 2025Ценности

Певица Ханна похвасталась часами за сотни тысяч рублей

Российская певица Ханна похвасталась часами Bvlgari за миллион рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась роскошным аксессуаром за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница разместила кадры, на которых продемонстрировала часы бренда Bvlgari. Звезда выбирала между двумя вариантами часов модели Serpenti в разном металле.

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Так, стоимость подобного изделия серебряного оттенка с черным циферблатом оценивается в 9,85 тысячи долларов (876 тысяч рублей). В то же время цена похожих на второй экземпляр часов составила 16 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей).

В апреле певица Ханна показала сумку почти за 3 миллиона рублей. Исполнительница разместила ролик, в котором продемонстрировала розовое изделие Hermès Kelly.

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