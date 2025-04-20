Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:37, 20 апреля 2025Ценности

Певица Ханна похвасталась сумкой почти за 3 миллиона рублей

Певица Ханна похвасталась розовой сумкой Hermès почти за 3 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась сумкой почти за 3 миллиона рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

Исполнительница разместила ролик, в котором продемонстрировала розовое изделие Hermès Kelly. Известно, что стоимость похожего аксессуара составляет 35,5 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей).

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

«Моя новая любовь, плюс один к моей коллекции. Мини-сумка Kelly. У нас сегодня первый выгул. Как это красиво!» — высказалась артистка.

В феврале певица Ханна показала архивное фото. 34-летняя знаменитость разместила фото 30-летней давности. На снимке звезда была запечатлена в красном свитере с мультипликационным персонажем Микки Маусом, синей юбке и белых колготках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области во время перемирия

    Кадыров показал видео с пробирающимися в Россию украинскими диверсантами

    Названа самая популярная монета среди российских инвесторов

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ

    Раскрыта многомиллионная сумма вложений финалистки «Битвы экстрасенсов» в недвижимость

    В Московском яхт-клубе загорелась плавучая баня

    Во Франции обвинили Евросоюз в попытке помешать миру на Украине

    У двух участников полумарафона на бегу остановилось сердце

    Певица Ханна похвасталась сумкой почти за 3 миллиона рублей

    Планирующим отпуск россиянам дали несколько защищающих от мошенников советов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости