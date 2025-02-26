Певица Ханна показала архивное фото

Российская певица Ханна показала фото 30-летней давности

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость разместила фото 30-летней давности. На снимке звезда была запечатлена в красном свитере с мультипликационным персонажем Микки Маусом, синей юбке и белых колготках. При этом ее волосы были собраны в высокий хвост и завязаны в бант. «1995», — подписала певица.

Ранее в феврале Ханна похвасталась фигурой в нижнем белье. Знаменитость предстала около кровати и напротив зеркала в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера с мягкой чашкой и трусов с низкой посадкой.