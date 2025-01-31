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20:54, 31 января 2025Ценности

Певица Ханна похвасталась фигурой в нижнем белье

Российская певица Ханна похвасталась фигурой в черном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась фигурой в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала около кровати и напротив зеркала в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера с мягкой чашкой и трусов с низкой посадкой. При этом она показала подтянутое и стройное тело. Вдобавок звезда собрала волосы в небрежную прическу.

Ранее в январе певица Ханна опубликовала фото без штанов в честь дня рождения. Исполнительница отметила наступление 34 лет и показала фото, где позирует в красном наряде, прикрывая грудь огромным бантом.

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