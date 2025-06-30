Под Москвой рабочие устроили массовую драку на крыше здания ЖК и попали на видео

В Подмосковье рабочие подрались на крыше строящегося здания ЖК

В Подмосковье рабочие устроили массовую драку на крыше строящегося здания жилищного комплекса (ЖК) «Спутник». Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как десятки человек выясняют отношения на кулаках, находясь на крыше высотки. Некоторые из участников вооружены кусками арматуры.

Как утверждает Baza, после инцидента были задержаны восемь человек. Им грозит арест до 15 суток.

В драке пострадали шестеро рабочих — их отвезли в больницу, врачи диагностировали у них легкие травмы. В управляющей компании пообещали уволить агрессивных сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 11 граждан Узбекистана попали под арест за массовую драку на школьном стадионе.