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12:53, 30 июня 2025Россия

Под Москвой рабочие устроили массовую драку на крыше здания ЖК и попали на видео

В Подмосковье рабочие подрались на крыше строящегося здания ЖК
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Подмосковье рабочие устроили массовую драку на крыше строящегося здания жилищного комплекса (ЖК) «Спутник». Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как десятки человек выясняют отношения на кулаках, находясь на крыше высотки. Некоторые из участников вооружены кусками арматуры.

Как утверждает Baza, после инцидента были задержаны восемь человек. Им грозит арест до 15 суток.

В драке пострадали шестеро рабочих — их отвезли в больницу, врачи диагностировали у них легкие травмы. В управляющей компании пообещали уволить агрессивных сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 11 граждан Узбекистана попали под арест за массовую драку на школьном стадионе.

ЖЗЛ
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