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03:30, 30 июня 2025Из жизни

Полицейские нашли загадочные останки в пластиковой бочке

News9Live: В Индии полицейские нашли бочку с загадочными останками мужчины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Индии сотрудники полиции штата Пенджаб обнаружили пластиковую бочку с загадочными останками мужчины. Об этом пишет News9Live.

О бочке, от которой исходил сильный неприятный запах, сообщили жители города Лудхияна. Прибывшие на место правоохранители вскрыли контейнер и нашли останки мужчины, завернутые в пластиковый мешок. У него были связаны руки и стянута веревкой шея. Предварительный осмотр показал, что мужчине было около 35 лет. На его теле нашли следы травм.

Следователи пытаются установить, кому принадлежали останки. В данный момент проверяются все производители и продавцы подобных бочек в городе. В полиции считают, что таким образом смогут установить, кем и кому был продан контейнер, а затем выйти на убийцу.

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