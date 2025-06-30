Полицейские нашли загадочные останки в пластиковой бочке

News9Live: В Индии полицейские нашли бочку с загадочными останками мужчины

В Индии сотрудники полиции штата Пенджаб обнаружили пластиковую бочку с загадочными останками мужчины. Об этом пишет News9Live.

О бочке, от которой исходил сильный неприятный запах, сообщили жители города Лудхияна. Прибывшие на место правоохранители вскрыли контейнер и нашли останки мужчины, завернутые в пластиковый мешок. У него были связаны руки и стянута веревкой шея. Предварительный осмотр показал, что мужчине было около 35 лет. На его теле нашли следы травм.

Следователи пытаются установить, кому принадлежали останки. В данный момент проверяются все производители и продавцы подобных бочек в городе. В полиции считают, что таким образом смогут установить, кем и кому был продан контейнер, а затем выйти на убийцу.

Ранее в Таиланде сотрудники полиции выловили из водохранилища в провинции Накхонсаван пластиковую бочку с загадочными останками мужчины. Контейнер обнаружил местный житель, отправившийся на рыбалку.