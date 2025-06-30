Полиция разоблачила многоходовую молочную аферу на 20 миллионов рублей

Воронежский фермер потерял молока на 20 млн рублей из-за хитроумной аферы

В Воронежской области задержали пятерых россиян, причастных к афере с хищением молочной продукции у крестьянско-фермерского хозяйства на 20 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранительных органов, многоэтапная преступная схема по хищению молока действовала с сентября 2024 по апрель 2025 года. При транспортировке молока на завод оба участвовавших в афере водителя делали остановку, где сообщник перекачивал часть продукции из цистерн в подготовленные емкости с помощью глубинных насосов.

Затем украденное молоко везли в гараж, принадлежавший бизнесмену, и тот продавал молоко другому предприятию в Бутурлиновском районе. Чтобы скрыть преступление, цистерну, откуда выкачали часть продукции, пополняли водой, а сообщница из числа работников молокозавода в нужный момент подтверждала соответствие качества продукции нормам.

Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге россиянину дали более 7 лет за 140 украденных из магазина яиц.