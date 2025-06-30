Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 30 июня 2025Силовые структуры

Полиция разоблачила многоходовую молочную аферу на 20 миллионов рублей

Воронежский фермер потерял молока на 20 млн рублей из-за хитроумной аферы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Воронежской области задержали пятерых россиян, причастных к афере с хищением молочной продукции у крестьянско-фермерского хозяйства на 20 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранительных органов, многоэтапная преступная схема по хищению молока действовала с сентября 2024 по апрель 2025 года. При транспортировке молока на завод оба участвовавших в афере водителя делали остановку, где сообщник перекачивал часть продукции из цистерн в подготовленные емкости с помощью глубинных насосов.

Затем украденное молоко везли в гараж, принадлежавший бизнесмену, и тот продавал молоко другому предприятию в Бутурлиновском районе. Чтобы скрыть преступление, цистерну, откуда выкачали часть продукции, пополняли водой, а сообщница из числа работников молокозавода в нужный момент подтверждала соответствие качества продукции нормам.

Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге россиянину дали более 7 лет за 140 украденных из магазина яиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе ВСУ по инфраструктуре одной из главных угольных шахт

    Мужчина с пересаженным чужим лицом рассказал о загробном мире

    Пушилин рассказал о наступлении на одном направлении широким фронтом

    Российский военный медик рассказал о системе подземных госпиталей на СВО

    В России испекли торт весом более двух тонн

    Малкин получил более 140 штрафов за нарушение ПДД в России

    В России запатентовали дрон-перехватчик со сдвоенным стрелковым комплексом

    В Одессе после удара ВС РФ начался сильный пожар

    В России введут обязательную маркировку некоторых продуктов

    Диетолог призвала переместить пять продуктов из холодильника в морозилку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости