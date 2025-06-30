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08:00, 30 июня 2025Мир

Посол оценил отношения России и Норвегии

Посол Корчунов: Норвежский бизнес пострадал из–за санкций против России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией, местный бизнес пострадал из-за введенных против Москвы санкций. Отношения двух стран оценил посол РФ в Осло Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.

По его словам, многие компании ушли из России, опасаясь возможных последствий со стороны собственного правительства. При этом некоторые представители бизнеса заинтересованы в восстановлении связей.

«Не стал бы гадать в отношении перспектив возвращения норвежских компаний в Россию. Исхожу из того, что вопрос будет решаться российской стороной на основе прагматичного подхода и с учетом действий этих компаний в предыдущие годы», — сказал Корчунов.

Ранее посол России в Осло заявил, что Норвегия не препятствует отправке наемников на Украину, но рекомендует воздерживаться от поездок в зону боевых действий.

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