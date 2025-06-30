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15:39, 30 июня 2025Россия

Пропавший без вести боец СВО явился во сне бывшей жене и рассказал о своей смерти

Россиянка увидела сон, в нем ушедший на СВО бывший муж сообщил ей о своей смерти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пропавший без вести участник специальной военной операции (СВО) явился во сне бывшей жене — жительнице Донецкой народной республики — и рассказал о своей смерти. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Пара развелась несколько лет назад, однако продолжала поддерживать общение. В браке у них родился сын, однако мужчина, по словам бывшей жены, мечтал о дочери. По возвращении с СВО мужчина обещал россиянке начать новую жизнь.

В январе 2025 года женщина увидела сон. В нем бывший муж извинился перед нею. «Прости, но теперь доченьки у нас точно не будет», — привела его слова собеседница издания. Вскоре ей сообщили, что солдат пропал без вести.

Судьба военнослужащего выяснилась весной. В конце марта россиянке сообщили о смерти бывшего мужа. Это произошло за несколько дней до Нового года. Прощание с бойцом состоялось в апреле. Он был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее россиянок призвали терпеть побои от вернувшихся с СВО мужей. Журналист Сергей Карнаухов заявил, что женщины должны целовать ноги мужьям, вернувшимся из зоны боевых действий.

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