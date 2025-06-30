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12:13, 30 июня 2025Россия

Проживший 30 лет в Италии россиянин рассказал свою историю о возвращении и отправке на СВО

RT: Проживший 30 лет в Италии мужчина переехал в Россию и отправился на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Проживший более 30 лет в Италии петербуржец переехал в Россию и отправился на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Историю о своем возвращении на родину и уходе на фронт мужчина по имени Итан рассказал RT.

По данным издания, мужчина родился в Санкт-Петербурге. С его слов, он был еще школьником, когда родители увезли его в Италию. Там он прожил всю свою сознательную жизнь — получил высшее образование, женился. Сейчас ему 48 лет.

Итан рассказал, что о переезде в Россию задумался еще в 2014 году, а 2022-м году это желание усилилось, но он держался за семью. В 2024 году принял твердое решение — уволился с высокооплачиваемой работы в крупной компании по производству бытовой техники, переехал в Россию, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО.

«Я больше не мог смотреть на это со стороны. Понял, что мои знания нужны армии Вооруженных сил России. Я хочу помочь нашим ребятам сохранить наш русский мир (...) Дед меня с пеленок учил, что быть русским — это гордость», — отметил собеседник издания.

В Италии у него остались мать, жена и двое детей. После завершения СВО он также планирует перевезти их в Россию.

Ранее сообщалось, что отец шестерых детей из США со всей семьей переехал в Россию и ушел на СВО. Свое решение он объяснил недовольством обстановки в стране.

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