Раскрыта стоимость роскошного образа рэпера Моргенштерна

Стоимость наряда иноагента Моргенштерна составила 563 тысячи рублей

Раскрыта стоимость роскошного образа рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Соответствующую информацию приводят стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram-канале.

Специалисты разместили снимок, на котором исполнитель предстал в наряде, состоящем из белой футболки Gallery Dept. за 27,5 тысячи рублей и коричневых свободных штанов Bravest Studios за 7,8 тысячи рублей. Помимо этого, знаменитость надел солнцезащитные очки Jacques Marie Mage стоимостью 184 тысячи рублей.

Образ завершили белые кроссовки Vans за 12,9 тысячи рублей. Помимо этого, Моргенштерн воспользовался чемоданом Louis Vuitton, который оценивается в 330,7 тысячи рублей. Общая стоимость всех вещей составила 563 тысячи рублей.

В июне стала известна стоимость роскошного наряда «человека-лавандового рафа», предпринимателя Николая Василенко. По информации экспертов, которые оценили образ знаменитости, цена всех предметов гардероба составила 818 тысяч рублей.