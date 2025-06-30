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15:06, 30 июня 2025Мир

Раскрыты последствия антироссийских санкций для ЕС

СВР России: Эксперты пытаются убедить ЕК в пагубности санкций против РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские эксперты настаивают, что ужесточение санкций против России, в частности, отключение российских банков от SWIFT, вредит самому Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию (ЕК) в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики», — сказано в сообщении.

В материале отмечается, что европейские чиновники проигнорировали мнение профильных специалистов. Из-за этого меры ЕК подорвали доверие к западной финансовой инфраструктуре среди стран Глобального Юга и привели к развитию платежных систем в Китае, России, Индии и Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 января 2026 года, санкции против России. Поводом для такого решения названы «продолжающиеся действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине».

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