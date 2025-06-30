Россия обеспокоилась попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления

Посол Корчунов заявил, что РФ заинтересована в мирном использовании Шпицбергена

Россия обеспокоена попытками втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления Норвегии и НАТО. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, российские власти заинтересованы в мирном использовании Арктики и призывает к отказу от шагов, которые ведут к нагнетанию напряженности.

Помимо этого, посол уточнил, что Россия обеспокоена непрозрачностью функционирования на архипелаге объектов двойного назначения. Они, наряду с гражданскими, позволяют выполнять задачи военно-прикладного характера – в их числе и ведение боевых действий на территории третьих стран.

До этого Корчунов заявил, что Норвегия создает препятствия для научной деятельности России на Шпицбергене, стремясь укрепить свой суверенитет над арктическим архипелагом