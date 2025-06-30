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18:27, 30 июня 2025Силовые структуры

Россиянину дали срок за контрабанду 3,5 тонны наркотиков

В Удмуртии мужчина получил 16,5 лет за контрабанду 3,5 тонны наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА УДМУРТИИ»

В Удмуртии мужчина получил 16,5 года за контрабанду 3,5 тонны наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»), 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с марта по апрель 2024 года 50-летний мужчина организовал в Ижевск контрабанду наркотиков из Казахстана. Общая масса составила более 3,5 тонны вещества.

Правоохранительные органы выявили его противоправные действия и в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли его деятельность. Суд приговорил его к 16,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что раскрыта роль бананов в контрабанде кокаина в Россию на полмиллиарда рублей.

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