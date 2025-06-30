Россиянину дали срок за контрабанду 3,5 тонны наркотиков

В Удмуртии мужчина получил 16,5 лет за контрабанду 3,5 тонны наркотиков

В Удмуртии мужчина получил 16,5 года за контрабанду 3,5 тонны наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»), 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с марта по апрель 2024 года 50-летний мужчина организовал в Ижевск контрабанду наркотиков из Казахстана. Общая масса составила более 3,5 тонны вещества.

Правоохранительные органы выявили его противоправные действия и в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли его деятельность. Суд приговорил его к 16,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что раскрыта роль бананов в контрабанде кокаина в Россию на полмиллиарда рублей.