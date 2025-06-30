Россиянин попытался поджечь военкомат и был задержан

Жителя Амурской области задержали при попытке поджога здания военкомата

В Амурской области при попытке поджога здания военкомата был задержан местный житель, его заключили в СИЗО. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Активный участник проукраинского канала в иностранном мессенджере Telegram задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправке военнослужащих в зону специальной военной операции», — сообщили ведомства.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ ликвидировали двоих россиян, которые достали бомбу из схрона и планировали ее использовать для теракта в отношении военного.