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06:34, 30 июня 2025Силовые структуры

Россиянин попытался поджечь военкомат и был задержан

Жителя Амурской области задержали при попытке поджога здания военкомата
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Амурской области при попытке поджога здания военкомата был задержан местный житель, его заключили в СИЗО. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Активный участник проукраинского канала в иностранном мессенджере Telegram задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправке военнослужащих в зону специальной военной операции», — сообщили ведомства.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ ликвидировали двоих россиян, которые достали бомбу из схрона и планировали ее использовать для теракта в отношении военного.

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