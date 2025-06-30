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18:28, 30 июня 2025Моя страна

Россиянка нашла в лесу редкий двухэтажный гриб

В рязанском лесу нашли редкий двухэтажный гриб
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В одном из лесов Рязанской области россиянка нашла редкий двухэтажный гриб. Снимки растения опубликовал Telegram-канал «Мещерский тупик».

На фото видно, что из шляпки одного гриба растет второй такой же, но меньше размером.

Ранее в Волгоградской области обнаружили редчайшие грибы и растения. Выяснилось, что специалисты областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии нашли новое место произрастания большеголовника серпуховидного — травянистого растения семейства астровых, которое включено в мониторинговый список Красной книги российского региона.

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