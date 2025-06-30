Россиянка нашла в лесу редкий двухэтажный гриб

В рязанском лесу нашли редкий двухэтажный гриб

В одном из лесов Рязанской области россиянка нашла редкий двухэтажный гриб. Снимки растения опубликовал Telegram-канал «Мещерский тупик».

На фото видно, что из шляпки одного гриба растет второй такой же, но меньше размером.

Ранее в Волгоградской области обнаружили редчайшие грибы и растения. Выяснилось, что специалисты областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии нашли новое место произрастания большеголовника серпуховидного — травянистого растения семейства астровых, которое включено в мониторинговый список Красной книги российского региона.

